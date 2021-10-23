В Астрахани обсудили новые форматы сохранения и развития татарской культуры

Сегодня в Астраханской области состоялись встречи председателя Всемирного форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой с общественными активистами региона. Организатором выступила Региональная национально-культурная автономия татар Астраханской области.

С активистами Приволжского района встреча прошла в с. Началово. В процессе общения обсудили применение новых технологий и различных форматов в вопросе решения сохранения и развития культуры татар.

Панельная дискуссия с представителями молодёжного актива из разных сел (Яксатово, Туркменка, Линейное, Татарская Башмаковка) и городского молодежного актива состоялась в «Доме дружбы». Активное участие в дискуссии приняла группа общественников, выступающая за сохранение и развитие городской зоны исторического поселения «Татарская слобода». Группу возглавляет Анвар Равильевич Бакаев, житель Татарской слободы.

Так же на предстоящей неделе запланирован ряд заседаний круглых столов в татарских сёлах и городе Астрахань с представителями татарской интеллигенции.