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Составлен топ современных татарских мультфильмов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.10.2021 0 3

В Татарстане составили топ современных татарских мультфильмов. В рейтинг, составленный YouTube-каналом «ТОП Татар Мира», вошли 7 мультипликационных картин.

Авторы топа подчёркивают, что татарские мультфильмы помогают юным зрителям глубже понять и прочувствовать татарский язык и самобытную культуру татарского народа. Это достигается за счет визуальных образов, песенной и музыкальной культуры, произведений лучших татарских поэтов и писателей.

В топ вошли мультфильмы «Гульназек – победитель дивов», «Шурале», «Стрела Наследия» и другие. Подробнее – в свежем ролике.

kazanfirst.ru

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