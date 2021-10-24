Составлен топ современных татарских мультфильмов

В Татарстане составили топ современных татарских мультфильмов. В рейтинг, составленный YouTube-каналом «ТОП Татар Мира», вошли 7 мультипликационных картин.

Авторы топа подчёркивают, что татарские мультфильмы помогают юным зрителям глубже понять и прочувствовать татарский язык и самобытную культуру татарского народа. Это достигается за счет визуальных образов, песенной и музыкальной культуры, произведений лучших татарских поэтов и писателей.

В топ вошли мультфильмы «Гульназек – победитель дивов», «Шурале», «Стрела Наследия» и другие. Подробнее – в свежем ролике.

kazanfirst.ru