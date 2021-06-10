ВИДЕО: В Магнитогорске для детей провели Сабантуй

Отдел татарской культуры «Дома дружбы народов» с руководителями коллективов устроили выездной Сабантуй для детишек в посёлке Первомайский Агаповского района.

Как и полагается, весело, задорно, с национальными играми, песнями и танцами, вкусным чаем и призами. Перед началом празднования принято собирать подарки для самого сильного батыра, самого лучшего танцора, а также за самую красивую исполненную песню и т.д…Этот старинный обряд отражён в нашем видео.

Концертную программу открыли зарисовкой из сказки «Шурале» – Рустам Закиров, Руслан Заятдинов, очаровательные ведущие Алия Зигангирова и Дарина Заятдинова. На сцене в этот день зажигали юные звёздочки: танцевальный коллектив «Дулкын» (рук-ль Суярко Т.И.), Малика Сафина (рук-ль Канбекова И.И.), детский ансамбль «Чишма» (рук-ль Сванбаева Г.М.).

Ребятишки остались довольны, и это главное. Заряд положительных эмоций получен на целое лето!