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ВИДЕО: В Тюмени открыта бесплатная выставка о культуре сибирских татар

ВИДЕО: В Тюмени открыта бесплатная выставка о культуре сибирских татар

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, Видеозаписи, 25.03.2021 0 10

24 марта 2021 г. в Тюмени, в галерее сувениров “Легенды Сибири”, открылась выставка “Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени”.

“Мы хотим показать тюменцам и нашим гостям небольшой кусочек жизни из культуры татар и бухарцев. Совместно с Ембаевским сельским музеем, Центром татарской культуры Тюмени, частными коллекционерами и энтузиастами Альмирой Сажиной, Зулейхой Алишевой, компанией “Эбием” подготовили экспозицию предметов быта татар и бухарцев, проживавших в Тобольской губернии и Тюменской области. Это подлинные предметы, которыми пользовались наши земляки в прошлых веках: головные уборы, одежда, скатерти, ковры, книги и другое”, – рассказали в галерее.

Выставка открыта до 31 мая по будням с 10.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 18.00

Вход свободный. 12+

Адрес: Тюмень, Володарского ул., 47, Галерея “Легенды Сибири”.

tatarlar.info

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