Во всех номинациях фестиваля мусульманского кино представлены татарстанские ленты

Во все пять номинаций конкурсной программы XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино прошли татарстанские киноленты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Это очень хороший знак, что на международном уровне так высоко оценены татарстанские картины. В этом году впервые случилось так, что наше кино представлено во всех номинациях. Это значит, что качество нашего продукта растет. Я всегда считала, что количество рано или поздно перейдет в качество. Раньше и думать не могли, что наши фильмы смогут составить достойную конкуренцию картинам из других стран», — отметила Айтуганова.

Всего в конкурсной программе представлено 14 фильмов татарстанского производства, что составляет фактически одну треть от всех прошедших отбор кинолент.

«Дело в том, что у нас есть отдельная номинация [„национальный конкурс“ — прим. Т-и], в которую попадают исключительно татарстанские фильмы. И плюс во все остальные номинации прошло по одной татарстанской картине. Отсюда и возникла цифра 14», — прокомментировала Айтуганова.

Напомним, что в этом году Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 10 сентября.

Во все пять номинаций конкурсной программы XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино прошли татарстанские киноленты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Это очень хороший знак, что на международном уровне так высоко оценены татарстанские картины. В этом году впервые случилось так, что наше кино представлено во всех номинациях. Это значит, что качество нашего продукта растет. Я всегда считала, что количество рано или поздно перейдет в качество. Раньше и думать не могли, что наши фильмы смогут составить достойную конкуренцию картинам из других стран», — отметила Айтуганова.

Всего в конкурсной программе представлено 14 фильмов татарстанского производства, что составляет фактически одну треть от всех прошедших отбор кинолент.

«Дело в том, что у нас есть отдельная номинация [„национальный конкурс“ — прим. Т-и], в которую попадают исключительно татарстанские фильмы. И плюс во все остальные номинации прошло по одной татарстанской картине. Отсюда и возникла цифра 14», — прокомментировала Айтуганова.

Напомним, что в этом году Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 10 сентября.

tatar-inform.ru