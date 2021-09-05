Муфтий встретился в Болгаре с мусульманским молодежным активом

Сегодня, в 26-й день месяца Мухаррам (3 сентября), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с активной мусульманской молодежью в Белой мечети города Болгар. Во встрече, которая проходит в шестой раз, приняли участие более 70 активистов.

Стоит отметить, что местом встречи Болгар был выбран не случайно. Ведь здесь в следующем году будут торжественно отмечать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

Муфтият провел для юношей и девушек урок по книге ’Абдуль’ани бин Талиба аль-’Унайми аль-Майдани ад-Димашкина “Ис’афуль муриддин ли-икамати фараид ад-дин”. Данное издание является пособием для начинающих исследователей фикха. Камиль хазрат остановился на таких темах, как важность Сунны, советы по изучению ислама, зикры и молитвы, качества лицемеров и др. После урока встреча продолжилась в форме вопросов и ответов. Молодежь получала ответы и советы по вопросам шариата, мусульманской инфраструктуре, этикету в мечети, поведения в социальных сетях и обществе. Кроме того, ребятам дали совет, провести молодые годы с пользой и благочестием, выбрать профессию с точки зрения ислама. Встреча прошла очень насыщенно и интересно, муфтий дал свои наставления и по вопросам подготовки к спортивным соревнованиям.

В ходе встречи благодарственными письмами муфтия Татарстана были награждены участники социальных проектов ДУМ РТ, волонтерского движения «MuslimVol». В течение дня мусульманская молодежь побывала в Белой мечети, осмотрела музеи и достопримечательности города Болгар.

Завтра ребята, разделившись на команды, примут участие в квесте, а после игры и намаза в формате круглого стола состоится беседа о значимости волонтерской службы, развитии этого направления.

dumrt.ru