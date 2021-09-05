Саида Мухаметзянова приглашает татарстанцев спеть с ней в клипе на песню «Туган Як»

В рамках конкурса «Народный Татарстан» певица, финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова запускает флешмоб Туган Як, участие в котором могут принять все желающие. Видеоролики татарстанцев попадут в клип на одноименную песню Васили Фаттаховой.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо:

1. Записать на телефон вертикальное видео с исполнением песни «Туган Як» (песню необходимо исполнить полностью).

2. При записи видео в качестве музыкального сопровождения необходимо использовать только запись песни в исполнении Саиды Мухаметзяновой. Она доступна по ссылке: https://vk.com/wall-205665847_452. Видео, снятые с другим музыкальным сопровождением, в том числе кавер-версии или оригинальный минус, не будут приниматься для участия во флешмобе.

3. Прислать видео в сообщество «ВКонтакте» «Народный Татарстан» до 17 сентября. В раздел «Предложенные новости» или «Сообщения».

В конкурсе «Народный Татарстан» жители онлайн-голосованием определяют 10 символов республики. Со 2 по 8 сентября в сообществе «ВКонтакте» «Народный Татарстан» проходит 2-й этап голосования.

tatar-inform.ru