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В Омске стартовал VI Всероссийский форум татарских краеведов

В Омске стартовал VI Всероссийский форум татарских краеведов

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.09.2021 0 47

С 4  по 10 сентября в Омской области проводится VI Всероссийский форум татарских краеведов. Сегодня проходят заседания секций в рамках форума.

Участников форума, от имени Заместителя Премьер -министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, поприветствовал Председатель Общества татарских краеведов Альберт Бурханов. Он пожелал исследователям плодотворной работы и успехов в начинаниях.

Заседания секций посвящены проблемам истории и культуры Сибири, Урала и Поволжья, вопросам изучения и сохранения памятников историко-культурного наследия, а также вопросам составления родословной (шәҗәрә), изучению жизни и деятельности земляков – выдающихся представителей татарского рода и другим темам.

Сегодня, в рамках форума, исследователи ознакомились с достопримечательностями города Омска: Омская крепость, Историко-краведческий музей, Городской музей искусства Омска и др.

Также в рамках форума, 7 сентября, запланированы торжественные мероприятия в селе Каракуль, при участии Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Представителя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. В татарской деревне, которая пострадала от пожара, завершились восстановительные работы, здесь запланированы закладка парка и посадка деревьев.

 

 

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