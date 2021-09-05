Молодой художник Фаяз Азизов представит цифровые картины с архитектурными памятниками Казани

Молодой художник Фаяз Азизов, создающий проекты для компаний Samsung, Sberbank, Warner Music, совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан выпустит первые цифровые картины о Казани в формате NFT. В работах будут визуализированы архитектурные памятники столицы.

NFT – это современное направление в цифровом искусстве, где художественным объектом можем стать музыка, текст, изображение, 3D модель, памятник истории или целый архитектурный ансамбль. Экспериментальное искусство NFT успешно развивается в рамках направления криптоарт, что позволяет токенизировать большинство представленных произведений искусства и превратить реально существующие работы в виртуальный актив. Авторы зачастую выставляют и продают свои работы в криптовалюте на различных IT-платформах и аукционах.

Серия авторских работ Фаяза Азизова будет представлена в рамках цифрового аукциона на платформе Binance NFT. В его проекте будет представлен архитектурный ансамбль Казани, центральное место в котором займет одна из крупнейших мечетей в Европе – Кул-Шариф.

«С помощью данных работ я хочу познакомить вас с архитектурными памятниками города Казань. Моя цель увековечить их в цифровом формате и популяризовать историю моего родного города. В коллекции будут представлены значимые для республики объекты и рассказаны истории о них. В будущем планируем углубиться в NFT и создать новые картины», – рассказал автор.

Источником вдохновения для Фаяза Азизова являются великие гении прошлого, поп-арт, философия, соцкультура и музыка. Художник создает яркие, запоминающиеся произведения в цифровом формате, где основной концепт – проекции его внутреннего мира, существующего вне правил и времени. Работы художника продаются на цифровых аукционах коллекционерам из самых разных стран. Музыку для новой коллекции художника напишет казанский композитор и саунд-продюсер Макс Фролов.

minmol.tatarstan.ru