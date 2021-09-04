Специальная зимняя Олимпиада в Казани перенесена на январь 2023 года

В связи с распространением в мире дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 международная организация Special Olympics (Специальная Олимпиада) приняла решение перенести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани на январь 2023 года.

Данное совместное решение принято после консультаций с Правительством России, руководством Республики Татарстан, Всемирной организацией здравоохранения, центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады должны были пройти в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Спортивная программа Игр в Казани включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Всемирные игры Специальной Олимпиады – это спортивные мероприятия, направленные на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Игры проводятся каждые два года, поочередно в летний и зимний периоды.

tatar-inform.ru