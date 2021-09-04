Михаилу Богданову вручена медаль «100 лет образования ТАССР»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов Указом Президента Татарстана за многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет образования Татарской АССР».

Государственную награду республики Михаилу Леонидовичу вручил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Во встрече принял участие помощник Президента РТ по внешним связям Газинур Бакиров.

Михаил Богданов в МИД РФ курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями; взаимодействия с российскими мусульманскими организациями, а также деятельность Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». С 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина ее возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Группа «Россия – исламский мир» служит площадкой для объединения усилий государственных деятелей, экспертов, ученых по укреплению связей России с исламским миром во всех областях. В нее входят 33 известных деятеля из 27 мусульманских государств.

Михаил Леонидович принимал участие в заседаниях группы, которые прошли в Москве, Казани, Грозном, Уфе. Планируется, что в этом году очередное заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» пройдет в Саудовской Аравии.

Михаил Богданов принял участие в съемках документального фильма “Меч королей. Фарид Сейфуль-Мулюков”, созданного по инициативе Полпредства Татарстана кинокомпанией «Вианж Продакшн». Кинолента посвящена советскому и российскому журналисту-международнику и востоковеду-арабисту. Авторитетное мнение дипломата и его рассказ о работе Фарида Мустафьевича обогатили фильм важным фактическим материалом, наглядно показали зрителям роль деятельности журналиста в налаживании отношений СССР с арабским миром.

Отметим, что создатели киноленты получили национальную премию имени Р.Н. Минниханова – Председателя Группы стратегического видения “Россия – исламский мир”.

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