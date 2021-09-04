В Санкт-Петербурге обсудили концепцию развития Музея татарской культуры и быта

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с председателем Региональной общественной организации татарской культуры Ленинградской области “Татарское культурное общество “Файда” Айратом Маннановым.

На встрече обсудили проведение образовательной акции «Татарча диктант – 2021» в Санкт-Петербурге, участие в VI межнациональном фестивале народов Ленинградской области «Энколово собирает друзей» и программу проведения мероприятий, приуроченных Дню Республики Татарстан в Санкт-Петербурге.

Отдельно обсудили концепцию развития Музея татарской культуры и быта в Доме дружбы Ленинградской области. Айрат Маннанов представил программу проведения тематических вечеров, репетиции эстрадно-фольклорного, музыкально-танцевального ансамбля общества «Файда» и курсы татарского языка.

В завершении встречи стороны договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию татарской культуры в регионе.

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