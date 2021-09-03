Граждан Туркменистана приглашают к написанию диктанта на татарском языке

Полномочное представительство Республики Татарстан в Туркменистане приглашает граждан принять участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант» («Диктант на татарском языке»).

Принять участие в акции можно на официальном сайте организаторов diktant.tatar в режиме онлайн, а также на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Участникам необходимо распечатать бланк с официального сайта в онлайн-режиме.

12 сентября – дата, рекомендуемая для стран зарубежья, но желающие смогут участвовать 10 и 11 сентября. Начало написания – в 11:00 часов по московскому времени.

Те, кто не сможет писать диктант во время онлайн-трансляции, могут прослушать на сайте повтор аудиозаписи.

turkmenportal.com