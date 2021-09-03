В краеведческом музее города Тольятти начнет работу выставочный проект «В гостях у татар»

С 4 сентября в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу новый выставочный проект «В гостях у татар». Здесь будет представлено 319 экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.

Экспозиция выставки включает в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX веков и наглядно рассказывает о буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа.

Экспозиция выставки «В гостях у татар» уже была успешно проведена в 7 регионах Российской Федерации. Это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры, наглядно и увлекательно рассказывающая о буднях, праздниках, многовековых обрядах и обычаях татарского народа.

Яркое событие стало возможным благодаря содружеству и тесному взаимодействию Министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов РФ, Союза музеев России, представительств РТ в российских регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России.

Выставка будете работать в Выставочном зале музея (ул. Баныкина, 14) до 3 октября 2021 г. Билеты: 150 руб. – взрослый, 100 руб. – льготный. На выставке будут проходить бесплатные экскурсии: каждый день в 16.00, в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00.

samtatnews.ru