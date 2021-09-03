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Мухтасибат Бугульминского района награжден благодарственным письмом главы

Мухтасибат Бугульминского района награжден благодарственным письмом главы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.09.2021 0 1

В преддверии Международного дня благотворительности, а также в рамках акции «Добрая неделя» актив Бугульминского мухтасибата принял участие во встрече добровольческих объединений Бугульминского района, которая прошла в молодёжном центре «Дворец молодежи».

Имам-мухтасиб города Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов выступил с докладом о добровольческой деятельности мухтасибата. За вклад в развитие добровольческого движения в Бугульминском муниципальном районе глава района Линар Закиров отметил мухтасибат благодарственным письмом.

На мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Азат Ягофаров и глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

dumrt.ru

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