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В Нижневартовске установили полумесяц на минарете новой мечети

В Нижневартовске установили полумесяц на минарете новой мечети

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 03.09.2021 0 2

Строительство мечети в Нижневартовске началось в 2002 году. Тогда в его строительстве помогали местные предприятия. Сейчас строительство ведется при поддержке проживающих в городе татар и мусульман других национальностей.

Сегодня на пятом минарете мечети установили полумесяц. В торжественном мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Нижневартовске. Здесь живет около 40 тысяч татар. Как сообщил председатель татарской национально-культурной автономии “Мирас” Рафаил Мухаметзянов, часть здания мечети планируют открыть в следующем году, к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

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