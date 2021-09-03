В Нижневартовске установили полумесяц на минарете новой мечети

Строительство мечети в Нижневартовске началось в 2002 году. Тогда в его строительстве помогали местные предприятия. Сейчас строительство ведется при поддержке проживающих в городе татар и мусульман других национальностей.

Сегодня на пятом минарете мечети установили полумесяц. В торжественном мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Нижневартовске. Здесь живет около 40 тысяч татар. Как сообщил председатель татарской национально-культурной автономии “Мирас” Рафаил Мухаметзянов, часть здания мечети планируют открыть в следующем году, к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.