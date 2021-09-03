С Нижнекамска стартует большой гастрольный тур фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман»

4 сентября в парке Нефтехимиков Нижнекамска состоится первый концерт большого гастрольного тура победителей и лауреатов сразу двух республиканских фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман».

Масштабное творческое турне известных культурных брендов пройдет с 4 по 18 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Тур посвящен Году родных языков и народного единства.

Лауреаты и победители среди творческой работающей молодежи и юных восходящих звезд эстрадного искусства объединятся, чтобы подарить жителям города красочную программу, насыщенную танцами и песнями разных народов мира. Творческий десант усилят студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, Казанского музыкального и театрального училища.

Среди них – обладатели Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист театра La Scala (Милан) и Большого театра России (Москва) Рузиль Гатин, казанский вокальный дуэт Инсафа Ганибаева и Миляуши Нугмановой, детская хореографическая студия «ЛИК» города Набережные Челны, народный вокально-хореографический ансамбль «Мирас» города Заинск, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, актер Московского театра мюзикла Алексей Родионов, певец и актер федеральных театральных проектов Михаил Урецкий и другие.

«Мы представим трехчасовую программу из лучших номеров фестивалей с нашими топовыми исполнителями, которым рукоплескали зрители в разных городах мира. Не у каждого есть возможность приехать на гала-концерт в Казань, в «Пирамиду» или «УНИКС». Очень хочется, чтобы все это счастье, нематериальное духовное наследие оценило как можно больше зрителей», – подчеркнул генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» представят обладатели специального приза «Герои нашего времени» – вокальный ансамбль ПАО «Нижнекамскнефтехим», дуэты Шамиля Хазипова и Радика Зайнуллова, а также братьев Ильмира и Ильнура Габидуллиных из Тукаевского района республики.

«Такого масштабного тура, состоящего сразу из двух фестивалей, у нас, пожалуй, еще не было, – отмечает Дмитрий Туманов. – В каждом районе программа будет отличаться, и будет состоять из лучших хореографических и вокальных номеров. Зрители увидят все многообразие народов, проживающих в нашей дружной многонациональной республике. И это будет незабываемый праздник, авторами которого станут талантливые дети и работающая молодежь Татарстана».

Он рассказал, что в этот раз команда «Созвездия» планирует добраться и до самых отдаленных районов, сел и деревень, чтобы люди могли воочию убедиться, каких успехов добились их земляки, настоящие самородки, дети и подростки, участвующие в фестивальных движениях.

«К примеру, мы впервые будем выступать в Ютазинском и Агрызском районах, раньше ни “Созвездие”, ни “Безнең заман” там своих концертов не устраивали. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова мы сможем сделать настоящий праздник красоты и таланта для многих жителей Татарстана», – резюмировал Дмитрий Туманов.

Концерты будут проводиться на открытых площадках и в сельских домах культуры. Вход на представления будет бесплатным. Кроме того, участники тура привезут сценические костюмы, световое и звуковое оборудование, чтобы устроить масштабный концерт.

Уже на следующий день после выступления в Нижнекамске артисты «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман» выступят в Агрызском районе (Варклед-Бодьинский СДК). Продолжится тур в Менделеевском районе – 6 сентября (Бизякинский СДК), в Ютазинском – 8 сентября (Байляровский и Ютазинский СДК), в Азнакаевском – 9 сентября (Тумутукский СДК), в Зеленодольском – 11 сентября (Большеякинский и Айшинский СДК), в Кукморском – 12 сентября (Асан-Елгинский и Вахитовский СДК), в Рыбно-Слободском – 13 сентября (Кукеевский и Биектаусский СДК), в Алексеевском – 14 сентября (Алексеевский и Мокрокурналинский СДК) и 16 сентября в Камско-Устьинском районе (Камско-Устьинский и Старо-Казеевский СДК). Кроме того, большие концерты пройдут в Альметьевске (10 сентября), Чистополе (15 сентября) и Буинске (18 сентября).

Вход на концерты тура свободный. Начало всех концертов – в 18.00.

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