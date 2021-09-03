Пишем “Татарча диктант” на самом западе России

На самом западе России представители татарской общины Калининградской области 11 сентября примут участие во всемирной образовательной акции «Татарча диктант» уже в четвёртый раз.

Некоторые участники будут писать «Татарча диктант» самостоятельно в удобной домашней обстановке. Они включат трансляцию диктанта на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета или по ссылке на сайте http://diktant.tatar/. Бланк диктанта и различную информацию они найдут на сайте http://diktant.tatar/. После написания диктанта бланк для проверки отправят на электронную почту Общества культуры “Кардашлар”.

В этом году опять появилась возможность написать в группе. Общество культуры «Кардашлар» в соответствии с эпидемиологическими нормами готовит площадку в огромном зале областного Центра межнациональных встреч (Калининград, Московский пр., 60-62).

Также впервые в этом году диктант можно будет написать посредством ввода текста на клавиатуре на сайте http://diktant.tatar/. Здесь же можно будет автоматически отправить текст на проверку. Результаты через 30 дней можно будет посмотреть на сайте http://diktant.tatar/.

Стало традицией приходить на диктант как праздник: общение на родном языке, совместное исполнение песни на стихи Габдуллы Тукая «Туган тел». А потом небольшое чаепитие.

Сам диктант в то же время направлен на повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке, на самопроверку орфографических и грамматических ошибок, на популяризацию филологов и преподавателей родного языка, на воспитание уважения к татарскому языку, его историческим и культурным ценностям.

“Татарча диктант” — ежегодная добровольная и бесплатная акция для всех желающих, которая проходит одновременно в разных городах РФ и мира. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов.

Организаторы акции: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания “Новый Век”, Калининградская региональная общественная организация – Общество культуры «Кардашлар» ([email protected], [email protected]). Куратор Амир Хайруллин, тел. 8(911)455-56-81.

Дата, точное время и место проведения диктанта: 11 сентября 2021 года в 10:00, «Центр межнациональных встреч», Калининград, Московский пр., 60-62. Мероприятие проводится в соответствии с эпидемиологическими нормами, не забудьте взять маску. Вход без маски запрещён.

КРОО Общество культуры “Кардашлар”

Р.Р. Каюмов