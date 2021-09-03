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«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) реализует проект «Живое слово»

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) реализует проект «Живое слово»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 03.09.2021 0 3

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) реализует проект «Живое слово» – аудиокниги по произведениям классиков татарской литературы».

В рамках проекта прошел литературный вечер посвященный творчеству татарских поэтов и писателей. Муса Джалиль, Фатих Амирхан и Габдулла Тукай – юбиляры в этом году. Каждый из них внес значительный вклад в татарскую литературу XX в. На встрече звучали произведения авторов, показаны видеоматериалы о их жизни и творчестве, народные песни.

Также в этом году проходит запись произведений многих татарских авторов на разных языках. Аудиофайлы будут выложены в открытый доступ в сети Интернет.

Проект проходит за счет средств гранта администрации города Барнаула среди некоммерческих организаций.

Алтайская краевая общественная организация 
“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)

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