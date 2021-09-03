Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) реализует проект «Живое слово» – аудиокниги по произведениям классиков татарской литературы».
В рамках проекта прошел литературный вечер посвященный творчеству татарских поэтов и писателей. Муса Джалиль, Фатих Амирхан и Габдулла Тукай – юбиляры в этом году. Каждый из них внес значительный вклад в татарскую литературу XX в. На встрече звучали произведения авторов, показаны видеоматериалы о их жизни и творчестве, народные песни.
Также в этом году проходит запись произведений многих татарских авторов на разных языках. Аудиофайлы будут выложены в открытый доступ в сети Интернет.
Проект проходит за счет средств гранта администрации города Барнаула среди некоммерческих организаций.