Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) реализует проект «Живое слово» – аудиокниги по произведениям классиков татарской литературы».

В рамках проекта прошел литературный вечер посвященный творчеству татарских поэтов и писателей. Муса Джалиль, Фатих Амирхан и Габдулла Тукай – юбиляры в этом году. Каждый из них внес значительный вклад в татарскую литературу XX в. На встрече звучали произведения авторов, показаны видеоматериалы о их жизни и творчестве, народные песни.

Также в этом году проходит запись произведений многих татарских авторов на разных языках. Аудиофайлы будут выложены в открытый доступ в сети Интернет.

Проект проходит за счет средств гранта администрации города Барнаула среди некоммерческих организаций.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)