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В Казани состоится республиканский фестиваль “Мозаика культур”

В Казани состоится республиканский фестиваль “Мозаика культур”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.09.2021 0 2

Красочное мероприятие – этноконфессиоанльный фестиваль “Мозаика культур”  состоится 11 сентября 2021 года в Казани на площади театра им. Камала и пройдет в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Организатором традиционно выступают Ассамблея и Дом Дружбы народов РТ при поддержке Министерства культуры РТ и Исполкома г. Казани.

Участниками совещания под председательством директора Дома Дружбы Ирека Шарипова стали представители Аппарата Президента РТ, Министерства культуры РТ, Исполкома г. Казани, КЦ им. А.С. Пушкина и Ассамблеи народов РТ.

Гостям будут представлены  выставки изделий мастеров прикладного искусства, увлекательный концерт, вкусная еда и народные развлечения.

 

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