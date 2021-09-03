В Казани состоится республиканский фестиваль “Мозаика культур”

Красочное мероприятие – этноконфессиоанльный фестиваль “Мозаика культур” состоится 11 сентября 2021 года в Казани на площади театра им. Камала и пройдет в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Организатором традиционно выступают Ассамблея и Дом Дружбы народов РТ при поддержке Министерства культуры РТ и Исполкома г. Казани.

Участниками совещания под председательством директора Дома Дружбы Ирека Шарипова стали представители Аппарата Президента РТ, Министерства культуры РТ, Исполкома г. Казани, КЦ им. А.С. Пушкина и Ассамблеи народов РТ.

Гостям будут представлены выставки изделий мастеров прикладного искусства, увлекательный концерт, вкусная еда и народные развлечения.