Радио «Китап» открывает свой новый сезон музыкально-поэтическим вечером «Мин матурлык эзләп йөрим җирдән».

Мероприятие такого формата пройдет впервые. Премьера состоится 5 сентября в 15.00. Площадкой для его проведения выбран Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, рассказал сегодня на пресс-конференции главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов.

Цель творческого вечера – популяризация татарской культуры. В течение полутора часов стихи будет читать победительница проекта «Китап тавышы», а теперь и исполнительный продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова.

«Прозвучат стихи современных поэтов Рената Галиаскарова, Халисы Ширман и Эльмиры Зялиловой. Также будут исполнены песни на татарском языке», – сказал Алмаз Миргаязов.

Как известно, аудиторию радио «Китап» составляют татарстанцы в возрасте от 18 до 40 лет. Поэтому и произведения подобраны в соответствии с интересами этих возрастных групп – любовь, неразделенная любовь, «молодежная лирика».

Музыкальное сопровождение вечера будет от кавер-группы «Мингазов» из Альметьевска. Как отметил руководитель группы, супер финалист первого телевизионного проекта #ЯҢАЙОЛДЫЗ Ильяс Мингазов, «через новое прочтение давно знакомых песен хочется донести до молодежи родные напевы, привить любовь к татарской музыке».

По словам организаторов, если зрители и слушатели примут формат, то у его инициаторов уже есть планы расширить географию и организовать такие вечера и в районах республики.

idel-tat.ru