«Visit Tatarstan» представят на московской туристической выставке

Республика Татарстан в период с 7 по 9 сентября 2021 года примет участие в международной выставке «Отдых» в Москве. Это знаковое для туристической отрасли России событие проходит уже 27 лет.

Государственный комитет Республики Татарстан на своем стенде «Visit Tatarstan» представит 10 организаций сферы туризма. Это государственные историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники «Казанский Кремль» и «Остров-град Свияжск», Болгарский и Елабужский государственные историко-архитектурные музеи-заповедники, а также туроператоры и гостиницы республики.

Выставка «Отдых» ежегодно объединяет на своей площадке лидеров рынка, зарубежные и российские государственные структуры, отраслевые ассоциации и объединения, оказывающие глобальное влияние на туристическую отрасль России и мировой сектор туризма.

В ней участвуют туроператоры, авиакомпании, международные системы онлайн-бронирований, мировые сети отелей, национальные офисы, принимающие компании из стран со всех континентов мира и региональные администрации.

В этом году свои стенды представят более 400 компаний из 16 стран мира и 50 регионов России.

Адрес: г.Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», стенд F17 (Visit Tatarstan).

Режим работы: 7-8 сентября – 10:00-18:00, 9 сентября – 10:00-16:00.

Для прохода на выставку необходимо пройти регистрацию в качестве посетителя на официальном сайте.

tatmsk.tatarstan.ru