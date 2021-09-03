Форум татарских краеведов на Тарской земле

8 сентября 2021 года в городе Таре состоится VI Всероссийский Форум татарских краеведов. История любого народа уникальна и неповторима. От исследователей она требует серьезного осмысления и глубокого анализа фактического материала, собранного в ходе полевых поездок и работы с архивными и музейными документами. Только продуманное сочетание этих двух подходов дает возможность восстановления объективной и полноценной истории.

В наше время в Татарстане и регионах Российской Федерации активно развивается краеведческое движение. Всемирный конгресс татар поддержал ведущих ученых-историков и региональных исследователей в организационном оформлении движения татарских краеведов и проведении серии форумов и конференций. Проведение подобных мероприятий направлено на успешное изучение истории регионов и населенных пунктов, татарских городских слобод, сел, деревень, в том числе и исчезнувших. Итогом таких конференций и форумов всегда становится выпуск краеведческих изданий: книг, сборников и журналов, в которых опубликовываются уникальные материалы многолетних исследований.

За последние годы Общество татарских краеведов под руководством Альберта Ахметжановича Бурханова провело ряд научных экспедиций по Татарстану и регионам Российской Федерации, результаты которых были представлены на Всероссийских форумах: на первом и третьем – в Казани, на втором и пятом – в Уфе, на четвертом в городе Томске.

Тара – уникальный город, в котором живут удивительные люди, бережно относящиеся к своей истории и культуре. В этом году такое масштабное мероприятие как VI Всероссийский Форум татарских краеведов будет проходить на Тарской земле. Тара издавна славится своим гостеприимством и радушным приемом. Для участия в работе Форума ожидается прибытие делегации из Республики Татарстан, в составе которой более пятидесяти учёных: историков, археологов, краеведов. Пленарное заседание и дальнейшая работа татарских краеведов будет проходить в Северном драматическом театре имени М.А.Ульянова. Для гостей Всероссийского Форума подготовлена и культурная программа: состоится концерт национальных творческих коллективов, обзорные экскурсии по историческим и памятным местам нашего города, учреждениям культуры.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, вся работа VI Всероссийского Форума

татарских краеведов будет транслироваться и освещаться в средствах массовой информации и на сайтах учреждений культуры.