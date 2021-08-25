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Во Всемирном конгрессе татар состоялась церемония открытия полуфинала международного конкурса “Татар кызы”

Во Всемирном конгрессе татар состоялась церемония открытия полуфинала международного конкурса “Татар кызы”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.08.2021 0 7

Сегодня, 25 августа, во Всемирном конгрессе татар состоялось торжественное открытие полуфинала Международного конкурса “Татар кызы”. Сюда приехали 32 участницы из 27 регионов России, а также представительницы Германии, Великобритании, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана.

На торжественном открытии руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал и поздравил гостей от имени заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

-У нас есть прекрасная традиция: первую встречу с финалистами мы проводим здесь, во Всемирном конгрессе татар, где организовывается и претворяется в жизнь проект “Татар кызы”.  Для вас подготовлена очень интересная и полезная программа на несколько дней. Наша цель – познакомить вас с Казанью, с жизнью современной татарской молодежи, – отметил Данис Шакиров.

В ходе встречи девушки кратко рассказали о себе. Участницы из Алтайского, Пермского, Красноярского, Краснодарского краев, Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов рассказали о своем родном крае, о том, где они учатся, какие профессии имеют. Среди них – правоведы, будущие работники медицинской сферы, педагоги и представительницы других профессий.

Советник руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров посоветовал девушкам обратить внимание на вопрос популяризации татарского языка.

– Татарский язык должен быть языком общения. Вы должны научить ему своих близких, детей, внуков. У татарского народа всегда была своя система воспитания. Такое богатое наследие мы можем сохранить и передать будущим поколениям только через вас, – напомнил он.

Также и участницы поделились своим мнением о проекте “Татар кызы”.

– Этот конкурс – целое испытание для нас. Я приехала сюда с желанием усовершенствовать свои знания о татарской культуре, найти новых друзей, – рассказывает победительница конкурса “Татар кызы” среди районов Татарстана Айгуль Кутдусова.

“Я хочу представить миру богатое наследие татарского народа, надеюсь, что проект “Татар кызы” покажет мне путь развития как личности, – сказала Мингазова Назлыгуль, которая приехала на проект из Германии.

С 25 по 31 августа для участниц конкурса “Татар кызы” запланированы различные мероприятия, мастер-классы, а также встречи со знаменитыми личностями, лекции и многое другое.

Лейсан Хаерова

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