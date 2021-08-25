Во Всемирном конгрессе татар состоялась церемония открытия полуфинала международного конкурса “Татар кызы”

Сегодня, 25 августа, во Всемирном конгрессе татар состоялось торжественное открытие полуфинала Международного конкурса “Татар кызы”. Сюда приехали 32 участницы из 27 регионов России, а также представительницы Германии, Великобритании, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана.

На торжественном открытии руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал и поздравил гостей от имени заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

-У нас есть прекрасная традиция: первую встречу с финалистами мы проводим здесь, во Всемирном конгрессе татар, где организовывается и претворяется в жизнь проект “Татар кызы”. Для вас подготовлена очень интересная и полезная программа на несколько дней. Наша цель – познакомить вас с Казанью, с жизнью современной татарской молодежи, – отметил Данис Шакиров.

В ходе встречи девушки кратко рассказали о себе. Участницы из Алтайского, Пермского, Красноярского, Краснодарского краев, Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов рассказали о своем родном крае, о том, где они учатся, какие профессии имеют. Среди них – правоведы, будущие работники медицинской сферы, педагоги и представительницы других профессий.

Советник руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров посоветовал девушкам обратить внимание на вопрос популяризации татарского языка.

– Татарский язык должен быть языком общения. Вы должны научить ему своих близких, детей, внуков. У татарского народа всегда была своя система воспитания. Такое богатое наследие мы можем сохранить и передать будущим поколениям только через вас, – напомнил он.

Также и участницы поделились своим мнением о проекте “Татар кызы”.

– Этот конкурс – целое испытание для нас. Я приехала сюда с желанием усовершенствовать свои знания о татарской культуре, найти новых друзей, – рассказывает победительница конкурса “Татар кызы” среди районов Татарстана Айгуль Кутдусова.

“Я хочу представить миру богатое наследие татарского народа, надеюсь, что проект “Татар кызы” покажет мне путь развития как личности, – сказала Мингазова Назлыгуль, которая приехала на проект из Германии.

С 25 по 31 августа для участниц конкурса “Татар кызы” запланированы различные мероприятия, мастер-классы, а также встречи со знаменитыми личностями, лекции и многое другое.

Лейсан Хаерова