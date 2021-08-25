Татарская городская слобода Астрахани в ожидании нового возрождения

Всемирный конгресс татар активно сотрудничает с органами государственной власти и татарскими общественными организациями Астраханской области. Уже много лет Астраханское татарское общество «Дуслык» (руководитель – А.И. Алмаев) проводит большую культурно-просветительскую работу в регионе, а активисты «Дуслык» принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых ВКТ в Татарстане и регионах РФ.

В 2020 г. в Астрахани юридически оформлена и успешно ведется деятельность активистов Национально-культурной автономии татар Астраханской области (руководитель – Д.М. Межитова). Одними из важных направлений деятельности новой структуры явились объединение и активизация работы татарской общественности в жизни региона и города и сохранение и возрождение историко-культурного наследия татар в Астраханской области.

А недавно по просьбе активистов НКАТ Астраханской области и по поручению председателя Национального Совета ВКТ, заместителя Премьер-министра РТ В.Г. Шайхразиева в Астрахани побывал начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, известный историк-археолог, востоковед, профессор А.А. Бурханов.

Он продуктивно изучил и проработал все вопросы первичного этапа предстоящих больших задач.

В начале казанский гость вместе с активистами прошел по объектам Татарской слободы и встретился с его жителями, проживающими по улицам М. Джалиля и Казанской. Здесь дорога со стороны Кремля проходит по ул. М. Джалиля (бывшая улица К. Туйбахтина-Татарской), мимо бывшего татарского театра, к Татарскому пешеходному мосту. Далее мы изучали объекты деревянной и каменной архитектуры XVIII- нач. XX вв. Особый интерес представило посещение 5 основных мечетей Слободы и встречи с имамами их помощниками. Объектом посещения стали Центральная (Красная-Кызыл-Казанская) мечеть, построенная в 1898 г. на средства муллы Абдулвагана Алиева при сильной финансовой поддержки Казанского купца Мухаммат-Шакира Казакова. В свое время в 2001 г., мы эту мечеть посетили с известным московским профессором Э.С. Кульпиным-Губайдуллиным, внуком М.Ш. Казакова (по матери отца) и известного татарского ученого-историка Газиза Губайдуллина. Он говорил, что в г. Казани М.Ш. Казаковым также была построена соборная мечеть, разрушенная в 1960 годы.

Следующий объект Ак-мечеть (Белая мечеть) – древнейшая сохранившаяся до наших дней мечеть Астрахани. О деревянной Белой мечети в Астрахани сообщают в 1777 году академик С.Г. Гмелин, а в 1809 г. исследователь И.В. Равинский. В 1810 г. деревянная Ак –мечеть была перестроена в камне на средства купца Дауда Измайлова. Известно, что в XIX- нач. XX вв. имамами Белой мечети были представители рода Ходжаевых причисляемые к татарам Бухарского двора.

Черная мечеть (Кара мәчет) была построена в камне 1816 г. на средства купца Якупова на месте прежней деревянной. С 1930 г. здание использовалось не по назначению (школа) и разрушилась (разрушились минареты). Восстановлена из руин в 2005-2008 гг.

Мечеть №2 (Нугай мәчете) (Нугайская мечеть). Название связано с тем, что в нее приезжали молиться сельские нугайские татары. Мечеть ныне иногда называют Зеленой (Яшел мәчет) по зеленому цвету окраса деревянных стен.

Эта мечеть была построена 1830 г. (1824 г.) и продолжило функционировать и советское время. В середине XX века приход мечети составил до 300 человек, а по праздникам посещали более 2000 человек. Более 20 лет имам-хатыйбом мечети был Юнус-хазрат Набиуллин, внесший большой вклад в дело единства татар.

Персидская мечеть – шиитская, построена в 1860 г. на средства персидского общества, но с 1939 года здание используется не по назначению.

Важным объектом Астрахани является Татар базары, находившееся у городской стены. Но в 1820-е годы Базар перенесли в связи со строительством Тюремного замка. В 1880-х гг. в Татарском базаре стояло два каменных корпуса, вмешавших около 100 торговых лавок (мясных, хлебных, рыбных и др.). На месте старого татарского базара ныне действует городской рынок под названием «Татар-Базар».

Затем мы посетили малую Татарскую слободу в микрорайоне Царев (по-татарски Тимяк), где сохранились дома деревянной архитектуры с прекрасной резной орнаментикой.

Сама махаля ТНЯК возникла в конце XVII-нач. XVIII вв. Здесь в 1831 г. была построена Н.Ниязовым Юртовская мечеть (Яшел мәчет). В этой части города побывал Г. Тукай и встречался с местным поэтом Б. Мустафиевым –Киляче (ныне здесь улица Тукая). В махалле Тияк родился и жил просветитель Абдурахман Умеров (Гомари). Здесь же родился историк С.Т. Рахимов, изучавший наследие А. Умарова.

Здесь силами местного краеведа Асмы Ищеряковой, в ее частном доме, открыт и действует краеведческий музей. Неподалеку по инициативе местных жителей была построена и действует частная мечеть (Яшел мәчет).

После экскурсии по территории татарской Астрахани и встречи с жителями на базе офиса НКАТ Астраханской области состоялся Круглый стол «Татарская слобода г. Астрахани: история, современность и перспективы возрождения». В его работе приняли участие архитекторы, краеведы, учителя, представители татарской общественности.

В ходе Круглого стола были подняты вопросы разработки стратегии по сохранению и возрождению объектов историко-культурного наследия татар Астраханской области.

Важными должны быть изучение, сохранение, возрождение и использование археологических и эпиграфических памятников периодов Золотой Орды и Астраханского ханства, татарских сел, Городской татарской слободы и торговой площадки «Татар базар», создание Музея истории татар и Татарского культурного центра г. Астрахани и Астраханской области.

Были подняты вопросы проведения научно-практической конференции по проблемам татарской истории и культуры Нижнего Поволжья.