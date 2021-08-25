В музее им. П.В. Алабина города Самары пройдёт мастер-класс по татарской вышивке

26 августа, в 18:00 в музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится мастер-класс по татарской традиционной вышивке – петельном шве.

Встреча проходит в рамках выставки Елабужского государственного музея-заповедника «В гостях у татар».

Проведет ее Ладислава Иванцова – специалист в области декоративно-прикладного творчества, участник фестивалей исторической реконструкции и победитель многочисленных конкурсов ремесел.

На примере выставочных экспонатов, она познакомит вас с основными принципами татарской вышивки. На практической части участники встречи самостоятельно вышьют фрагмент татарского национального узора.

Также на выставке представят 4 костюмных комплекса, которые выставляются впервые.