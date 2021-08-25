Кадрия Идрисова встретилась с участницами проекта “Татар кызы”

Сегодня во Всемирном конгрессе татар состоялась церемония открытия полуфинала международного конкурса “Татар кызы”.

Здесь девушки встретились с начальником комитета по работе с общественными организациями “Ак калфак”, председатель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрией Идрисовой. Также сюда приехала заместитель главного редактора журнала “Сөембикә” Гульнур Хасаншина.

Беседа прошла в дружеской атмосфере, Кадрия Идрисова рассказала участницам проекта “Татар кызы” о том, какой должна быть настоящая татарка, затронула вопросы внешнего вида и рассказала о правилах выступления перед аудиторией.

-Вы должны быть открытыми. Если вы начинаете беседу с улыбки, то мы уже видим: в ваших сердцах есть тепло, есть любовь ко всем и ко всему на свете, – отметила Кадрия Идрисова.

Также участницы обсудили такие темы, как семейные ценности, саморазвитие, кулинарные секреты. Теплая и дружеская беседа произвела на девушек приятное впечатление, оставила приятные воспоминания.