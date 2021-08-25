За полгода работы количество пользователей онлайн-медресе превысило 43 000!

Чуть больше полугода прошло со старта первого татарского онлайн-медресе. За этот период работы количество его пользователей превысило 43 000 человек! При этом около 400 человек уже завершили обучение и получили сертификат о прохождении курсов по основам ислама, став “выпускниками” образовательного ресурса.

Сегодня ежедневно постигают азы Ислама не менее 1000 человек. Их них 21% – от 25 до 34 лет, 23% – от 35 до 44 лет, 28% – старше 55 лет.

При этом активный интерес к медресе проявили «онлайн-шакирды» не только из Татарстана, но и из регионов России (всего свыше 41 000 посетителей): Башкортостана, Московской, Самарской и Ульяновской области, Москвы. Кроме того, на инновационном обучающем ресурсе получают знания по основам ислама также и татарские соотечественники из Казахстана (848 посетителей), Узбекистана (306), Киргизии (262), Азербайджана (70), Таджикистана (26), Турции (119), Австралии (301), США (181), Германии (81), Ирландии (18), Канады (43), ОАЭ (14), Украины (24), Великобритании (15), Франции (21).

Стоит отметить, что популярностью пользовались уроки по истории ислама у татар, таджвиду и тафсиру. Общее количество просмотров онлайн-дисциплин превысило 62 000. Как и прежде, большая часть «онлайн-шакирдов», свыше 70%, пользовались сайтом со смартфонов.

Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Новый проект реализован ДУМ РТ и подведомственным ему ИД «Хузур» в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан. Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.

dumrt.ru