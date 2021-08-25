В Санкт-Петербурге и Ленинградской области почтили память татарского поэта, героя Мусы Джалиля

Сегодня исполнилось 77 лет со дня гибели Мусы Джалиля. В этот день, в Санкт-Петербурге, в сквере дома 18 по Гаванской улице состоялось традиционное возложение цветов к памятнику поэта-героя Мусы Джалиля.

В церемонии возложения цветов и Джалиловских чтениях приняли участие старшая дочь и внучка Мусы Джалиля Люция Джалилова и Лилиан Наврозашвили, представители администрации Василеостровского района, Санкт-Петербургского Дома национальностей, библиотеки №4, воспитанники Детско-юношеского творческого центра «Василевский остров», поэты, творческая интеллигенция, татарская общественность региона и жители города.

Началось мероприятие с минуты молчания. С приветственным словом перед участниками выступил заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров. В этот памятный день, все желающие прочитали стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках, вспоминали фрагменты жизни и творчества поэта и возложили цветы к памятнику. Стихи Джалиля – эхо человеческого подвига.

“Я не боюсь смерти. Есть жизнь после смерти в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важ­ное, бессмертное, то этим заслужил эту дру­гую жизнь – “жизнь после смерти”… Цель-то жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать. Слова эти ока­зались пророческими. Подтверждением подвига Джалиля являются его героические стихи: «Не преклоню колен, палач, перед тобою, хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. Придет мой час – умру. Но знай: умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей».

Памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года и является даром Республики Татарстан Санкт-Петербургу. Место было выбрано не случайно: во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль под Ленинградом на Волховском фронте в звании старшего политрука служил военным корреспондентом газеты «Отвага», в 1942 году попал в плен, затем в концлагерь.

Мероприятие инициировано Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с общественными организациями региона.

Данное мероприятие стало для присутствующих праздником души патриота своей Родины, поскольку Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками.

Этот день, 25 августа, ежегодно отмечается как День памяти татарского поэта Мусы Джалиля. Сегодня, цветы к памятнику поэта также возложили в городе Тосно.

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