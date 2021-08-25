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Лена Колесникова встретилась с участницами конкурса “Татар кызы”

Лена Колесникова встретилась с участницами конкурса “Татар кызы”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.08.2021 0 3

Сегодня во Всемирном конгрессе татар состоялось открытие полуфинала Международного конкурса “Татар кызы”.

Также сегодня девушки встретились с Председателем Исполкома Конгресса татар Челябинской области, Президентом дирекции Международного конкурса “Татар кызы” Леной Колесниковой. Она является автором и идейным вдохновителем проекта “Татар кызы”, который впервые был проведен в 2011 году в Челябинске.

Лена Рафиковна рассказала девушкам об истории возникновения конкурса, о целях его создания и о том, как данный проект может быть полезен для саморазвития.

-В рамках проекта мы все становимся одной большой и дружной семьей. Я желаю вам успехов, а также хочу, чтобы вы прониклись атмосферой проекта “Татар кызы”, получили как можно больше положительных эмоций и оставили в сердце прекрасные воспоминания о конкурсе. Пусть на наших лицах всегда будут улыбки! – выразила свои пожелания Председатель Исполкома Конгресса татар Челябинской области.

Программа участниц продолжилась вечерней экскурсией по Казани.

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