Открыта персональная выставка фотохудожника Равиля Кудашева «Созерцатель»

В Санкт-Петербургском Доме национальностей открыта персональная выставка фотохудожника, члена Союза Художников РФ Равиля Кудашева «Созерцатель».

В церемонии открытия приняли участие: заместитель председателя Законодательного Собрания г. Санкт-Петербург Сергей Соловьев, заместитель председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Наталия Астахова, заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, художники, творческие деятели, друзья и коллеги Равиля Кудашева, представители СМИ.

Именно словом «созерцатель» фотохудожник определяет свой поход к работе, который за поэтической оболочкой скрывает более обыденный взгляд на вещи стороннего наблюдателя.

«Почему выставка называется «Созерцатель»? В моих работах мне удалось понять человека через созерцание. Мои первые происки в фотографии начались, когда мне было 14 лет, и только сейчас я смог понять и облачить в слова то, как я работаю», – отметил Рафиль Кудашев на открытии выставки.

Равиль Кудашев – это фотохудожник, что принадлежит к поколению, чьё мировоззрение формировалось в годы войны, а творческий путь начался в послевоенное время, отмеченное подъёмом во всех областях. Война обострила чувство любви к родной земле, а долгожданная победа укрепила потребность говорить о красоте, стремлении передать тишину.

Рассматривая множество его работ, невольно догадываешься, что данная простота напоминает о высшей форме сложности, недаром очевидна его приверженность искусству плаката. Находясь среди снимков художника, постепенно обнаруживаешь на себе воздействие «фокуса» времени – неповторимое очарование среди этих кадров, в которых отражено запечатлённое время.

Познакомиться поближе с отражением реальности через объектив Равиля Кудашева можно будет до середины сентября.

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