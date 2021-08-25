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Председатель Нацсовета встретился с руководством РНКАТ Пензенской области

Председатель Нацсовета встретился с руководством РНКАТ Пензенской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.08.2021 0 5

Сегодня в стенах Исполкома Всемирного конгресса татар состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с председателем региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», депутатом гордумы Пензы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов Жиганшой Туктаровым, а также предпринимателем, членом Совета РНКАТ Пензенской области Ринатом Абузяровым.

В ходе деловой беседы были подняты такие вопросы, как открытие мемориальной доски в честь 100-летия Эдгема Тенишева, а также участие в предстоящем фестивале «Мост дружбы».

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