В Москве почтили память одиннадцати советских патриотов

В день памяти Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ организовало ежегодную церемонию возложения цветов к монументу поэту-герою Мусе Джалилю, входившего в группу.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель главы Управы района «Зябликово» Наталья Стерликова, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Совета ветеранов войны и труда района «Зябликово» Валентина Булгакова, директор Роза Шакирова и педагоги школы №1186 имени Мусы Джалиля, общественность.

Равиль Ахметшин поблагодарил всех пришедших почтить память поэта и его соратников. «Именно 25 августа 1944 года одиннадцать советских патриотов татарской группы сопротивления фашизму, наши соплеменники, были обезглавлены на гильотине в тюрьме на окраине Берлина. Известно даже время их смерти. В 12.08 минут был гильотинирован великий поэт Муса Джалиль», – сказал он.

«Со дня открытия в 2012 году памятника Мусе Джалилю, каждый год мы собираемся здесь в эту дату, чтобы вспомнить их имена», – подчеркнул Равиль Калимуллович. Он поблагодарил Управу района «Зябликово», совет ветеранов за трепетное отношение к памяти Мусы Джалиля и его соратников.

В группу татарского подполья, действовавшего в легионе с 1942 по август 1943 года, входили: Абдулла Алиш, Гайнан Курмаш, Фоат Булатов, Фоат Сайфульмулюков, Гариф Шабай, Ахмет Симай, Абдулла Баттал, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухараев (настоящее имя — Галлянур Бухараев).

«Мусы Джалиля нет в живых уже 77 лет, но его поэзия продолжает сплачивать людей. Спасибо всем, кто приходит ежегодно почтить его память», – сказала Наталья Стерликова.

Директор Татарского культурного центра Москвы в своем выступлении напомнил, что Муса Джалиль значительную часть своей жизни провел в столице. В Москве он учился и работал, а в здании Татарского культурного центра вел литературный кружок.

Завершилась встреча церемонией возложения цветов.

Торжественность мероприятию придало участие военнослужащих из Республики Татарстан, проходящих службу в частях ВМФ Московской области.

СПРАВКА

Великий татарский поэт Муса Джалиль в феврале 1942 года в звании политрука был направлен на Волховский фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжело раненный М.Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена. Первый же батальон, сформированный на территории Польши из пленных татар, перешел 23 февраля 1943 года на сторону партизан в Белоруссии.

Специальные службы Германии выследили подпольщиков и арестовали несколько десятков человек. В феврале 1944 года нацистский суд в Дрездене приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха.

25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

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