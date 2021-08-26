В Елабужском мухтасибате открылась новая мечеть для путников

25 августа в Елабужском районе прошло торжественное событие – открытие новой мечети «Дилэ». Она расположена рядом с селом Поспелово на трассе М7. Таким образом, в ней смогут совершать намаз не только местные жители, но и путники. Официальные лица, религиозные деятели, спонсоры, гости и жители города стали свидетелями этого радостного события.

От Духовного управления мусульман РТ жителей района приехал поздравить заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов. Он передал теплые приветственные слова от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, а также вручил благодарственные письма от ДУМ РТ тем, кто принял участие в этом богоугодном деле.

После всех выступлений жители и гости района торжественно открыли двери новой мечети, после чего совершили в ней коллективный полуденный намаз. Кроме того, для удобства путников рядом с мечетью открыли и халяль-кафе.

Строительство мечети «Дилэ» начали в 2018 году. Её площадь – 115 квадратных метров. Она одноэтажная, в ней есть отдельные комнаты омовения для мужчин и женщин.

На сегодняшний день в Елабужском мухтасибате функционирует 11 мечетей.

dumrt.ru