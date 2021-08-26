Участники Круглого стола обсудили вопросы историко-культурного наследия татар Астраханской области

В г. Астрахани на базе Национально-культурной автономии татар Астраханской области, состоялся Круглый стол «Татарская слобода г. Астрахани: история, современность и перспективы развития».

В его работе приняли активное участие ученые, краеведы, представители татарской интеллигенции и общественные деятели.

Работу Круглого стола открыла и вела председатель Национально-культурной автономии татар Астраханской области, генеральный директор «Астраханского регионального канала («Астрахань-24»), Динара Минахметовна Межитова. Она поприветствовала участников Круглого стола, рассказала о планах НКАТ Астраханской области на ближайшие годы, о важности изучения истории и сохранения исторического наследия татар, в частности, истории татарских сел и татарской городской слободы г. Астрахани. Она отметила, что разрабатывается мастер-план, что при реконструкции и разработки генерального плана центра г. Астрахани в этот план необходимо включить объекты Татарской городской слободы XVIII-XIX вв.

И при решении этих задач должны совместно действовать активисты татарской общественности и городской интеллигенции совместно с городской и областной властью и специалистами, государственными структурами Москвы, Татарстана и других регионов страны.

Далее она представила гостя из Казани и предоставила слово для выступления известному ученому-историку-археологу и востоковеду, начальнику Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессору А.А. Бурханову.

Альберт Ахметжанович отметил, что он приехал по поручению заместителя Премьер-министра РТ, председателя Нацсовета ВКТ В.Г. Шайхразиева.

Он подчеркнул, что здесь побывал и ранее, в 1999-2001 гг. со студентами КГУ и ТГГИ приезжал на раскопки столицы Золотой Орды г. Сарай аль-Махруса (городище Селитренное).

Встречался многократно с активистами общества «Дуслык», посещал татарские села Астраханской области и печатал свои статьи в СМИ региона.

Нижнее Поволжье, в том числе современная Астраханская область является важнейшим историческим центром тюрко-татарской цивилизации с древнейших времен.

В XIII-XV вв. Нижнее Поволжье являлось столичным центром (с городами Сарай аль-Махруса, Сарай аль-Джидид и Хаджитархан). После распада Улуса Джучи (Золотой Орды) в Нижним Поволжье образовалась Астраханское ханство (1460-1556 гг.), давшее название русскому городу, основанному по воле Ивана IV Грозного в 1558 г. на 120 км. ниже по Волге от Сарай-Бату, неподалеку от Хаджитархана.

Со времен Золотой Орды здесь укрепился ислам, ставший основой для объединения здесь в единую этно-социальную общность тюрко-татарского населения.

С самого начала вхождения Астрахани в состав Московского государства тюрко-мусульманское население стало составной частью городского населения, часть тюрко-мусульман продолжило жить в сопредельных селах.

Английский путешественник А. Дженкинсон оставил сведения о местных мусульманах, которые находились в трудной ситуации.

В 1630-е годы А. Олеарий в описании своего путешествия сообщил о торговле на рынках Астрахани различными фруктами местных татар. В своем плане Астрахани он написал Tartarn Stad – «Татарский город» («Татарская слобода»).

Позже, в XVII-XVIII вв. Нижнее Поволжье заселяется татарами из других регионов Поволжья.

Татарский поэт Сагит Рамиев, проживавший и работавший в газете «Идел» в Астрахани отмечал, что в конце XIX- нач. XX вв. Астрахань – третья культурная столица татар после Казани и Оренбурга.

По данным переписи 1897 г. в России среди городов с татарскими общинами, были Казань (28520 чел.), Астрахань (16959 чел.), Семипалатинск (14660 чел.), Оренбург (13257 чел.).

Поэтому сохранившиеся объекты татарской городской слободы ясно показывают уровень татарской городской культуры.

Важными объектами изучения истории татар представляют эпитафии в древних кладбищах периода Астраханского ханства и XVIII-XIX вв., которые изучены слабо.

Поэтому сегодня важно изучение историко-археологических и эпиграфических памятников, связанных с историей тюрко-татаро-мусульман со второй половины XIII-XVI и XVIII-XIX вв.

Важной задачей является написание истории всех 16 татарских сел Астраханской области и Татарской городской слободы г. Астрахани.

В 2019 г. по линии ВКТ и Общества татарских краеведов в г. Томске прошел IV Форум татарских краеведов, поднявший вопрос об изучении и сохранении татарских городских слобод РФ.

Поэтому мы должны ставить вопрос об изучении, сохранении, возрождении, благоустройстве, музеефикации и развитии всех объектов историко-культурного наследия региона (археологических, эпиграфических, архитектурных, промышленных, исторических слобод и сел) в целях развития этнотуризма (как регионального, всероссийского и международного – по Волге и проекту «Татар-тур») и воспитания молодого поколения.

А.А. Бурханов предложил в октябре 2021 г. (либо весной 2022 г.) провести Региональную научно-практические конференции по истории и культуре татарской слободы г. Астрахани, а перспектива провести в г. Астрахани Всероссийский форум татарских краеведов.

В работе Круглого стола приняли участие и выступили своими соображениями общественный деятель Ф.А. Шарафутдинова, активист НКАТ С.А. Капкаева, активистка общества «Дуслык» Г.А. Евдокимова, ветеран журналистики Н.З. Баширов, активистка ансамбля «Заман» Ф.И. Юсупова, директор Музея истории, культуры и быта татар им.А.Умарова, А.И. Ищерякова, архитектор А.Р. Бакаев, краеведы Р.Т. Сафаниязов, А.А. Габиев, М.Ю. Дасаев и др.

На Круглом столе обсудили варианты разработки стратегии по изучению и сохранению объектов историко-культурного наследия татар, написания истории татарских сел региона, изучения и возрождения Татарской городской слободы г. Астрахани, развитие торговой площадки «Татар-Базар», создания Музея истории татар Астраханской области, а также создания татарского культурного центра.

Основная задача – подготовка проектной документации и проекта возрождения Татарской слободы г. Астрахани.

А.А. Бурханов