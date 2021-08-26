Муфтий ознакомился с ходом строительства духовно-просветительского центра им. Г.Тукая в Арском мухтасибате

26 августа, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин после посещения Кукморского района ознакомился с деятельностью Арского мухтасибата и осмотрел в Арске строящийся рядом центральной мечетью духовно-просветительский центр имени Габдуллы Тукая. Имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин показал трехэтажное здание, возведенное за месяц, ознакомил с порядком расположения помещений. Здесь расположены учебные классы, конференц-зал, столовая, библиотека, комнаты омовения для мужчин и женщин.

В ходе своего визита муфтий Камиль хазрат также посетил занятия по чтению Куръана для детей, организованные в Арской центральной мечети. В настоящее время в Арской центральной мечети проходят уроки тахфиза для детей 8-15 лет – они заучивают Куръан под руководством своего наставника, хафиза Исмаила хазрата Абдусамадова. В настоящее время занятия посещают 9 мальчиков и 9 девочек. В свободное время дети отдыхают и играют в Центральном парке Арска, расположенном рядом с мечетью.

dumrt.ru