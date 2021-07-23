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Всемирный конгресс татар обеспокоен образом татарской бабушки в пьесе “Первый хлеб”

Всемирный конгресс татар обеспокоен образом татарской бабушки в пьесе “Первый хлеб”

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.07.2021 0 6

Всемирный конгресс татар полностью поддерживает слова Муфтия Москвы, главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, который высказался по поводу пьесы “Первый хлеб”, поставленной в театре “Современник”, где Лия Ахеджакова играет роль татарской бабушки-алкоголички, которая противоречит традиционному образу татарской женщины и является неприемлемой.

Основные принципы традиционной татарской семьи строятся на безупречном уважении к предкам и людям старшего поколения. Роль бабушки в татарской семье велика и важна: она хранитель истории, носитель знаний, опыта, мудрости и веры. Но нашим традициям ни в коем случае не свойственен характер алкоголички, описанной автором данной пьесы и сыгранной известным деятелем культуры.

Мы обеспокоены и встровожены появлением такого образа на сцене театра “Современник”.

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