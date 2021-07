В Билярске на форуме «Сәләт» участники погрузятся в мир информационных технологий

С 22 по 26 июля на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника, состоится пятая смена X Международного молодежного образовательного форума «Сәләт» – IT БИЛӘР ФОРУМ.

IT БИЛӘР ФОРУМ объединит тех, кто разделяет убеждение об исключительной роли информационных технологий для всех сфер жизнедеятельности человека. В рамках данной смены запланированы профильные мастерские и образовательные площадки, раскрывающие основные направления форума: IT и образование, IT-тренды, IT и бизнес.

Дискуссионные площадки с участием экспертов погрузят участников форума не только в цифровой мир, но и в увлекательную бизнес-среду.

Участники форума – лидеры Регионального клуба сообщества Сәләт, активисты районов или школ Республики Татарстан, победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций соседних регионов Российской Федерации или те, кто прошел конкурсный отбор на профильную смену сообщества Сәләт.

Участников смены ждут профильные мастерские и образовательные площадки, посвященные актуальным инструментам эффективного поиска и обработки информации, реализации инновационных продуктов и развития искусственного интеллекта.

В числе спискеров, приглашенных на IT БИЛӘР ФОРУМ – топ-блогер Татарстана, спикер по личному бренду и блогосфере, Член общественного Совета при министерстве молодёжи РТ Алина Гималтдинова, продюсер, выпускница Школы телевидения в Москве по специальности режиссер телевизионных программ Надежда Болдова, руководитель отдела адаптации преподавателей онлайн-школы SkySmart, операционный проджект-менеджер Дарья Бондарева, программист, грантополучатель от University of Illinois at Chicago по программированию Дарья Сабирова, видеомейкер Артем Пронин, разработчик информационных систем в ОЗОН Дмитрий Холодов, преподаватели Московского политехнического университета и другие.

В рамках смены состоится интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». Ведущим игры станет обладатель Хрустальной совы телевизионного проекта «Что? Где? Когда?» Денис Галиакберов.

Каждый желающий сможет, не выходя из дома, окунуться в незабываемую атмосферу форума «Сәләт». Уникальный проект «SeletLive» позволит наблюдать за событиями, происходящими на территории, узнавать новости в онлайн-режиме. Трансляции будут вестись на официальных аккаунтах форума в Инстаграм, ВКонтакте и YouTube.

minmol.tatarstan.ru