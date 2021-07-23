Юные журналисты Татарстана научаться творить сразу на двух языках

XXVI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» имеет давнюю историю – он проводится уже 26 лет. Главными целями фестиваля является выявление, поддержка и поощрение деятельности юных журналистов, включение наиболее талантливых в процесс развития информационного поля, формирование пула юных журналистов, работающих на двух государственных языках (русском и татарском) одинаково успешно.

Организаторы мероприятия: Министерство молодежи РТ, Союз журналистов РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», КФУ, а также РОО «Академия творческой молодежи РТ», Министерство образования и науки РТ, телерадиокомпания ТНВ и молодежное правительство.

С помощью фестиваля многие местные редакции и пресс-службы пополнились свежими талантливыми кадрами. Достаточно напомнить. Что в свое время через школу «Алтын каләм — Золотое перо» прошла руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Как рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной этому событию, исполнительный директор фестиваля «Алтын каләм — Золотое перо» Алина Сысоева, из 200 желающих было отобрано 170 участников. Это учащиеся учебных заведений общего и среднего образования от 10 до 20 лет.

С 23 по 27 июля они будут работать в режиме настоящих редакций. И ещё записывать подкасты, снимать видео для Тик-тока. В этом году фестиваль затронет девять направлений, непосредственно связанных с журналистикой: печатная жирналистика (русская и татарская), телевидение, видеоблогинг, радио, дизайн и верстка, фотожурналистика, SMM и новика этого сезона – подкастинг. Новое направление позволит развивать жанр аналитической беседы в районах республики.Причем, дети и подростки сами будут определять темы для своих подкастов.

По словам исполнительного директора, данный проект уникален для нашей страны.

Творческая работа фестиваля коснется шести тем: «Туган телем – газиз телем. Родные языки народов Татарстана», «2021 – год науки и технологий в РФ», «Нацпроекты глазами молодежи», «Сила села. Территория развития сельской молодежи», «Молодежь 21 века: с подростками о подростках» и «Вперед в будущее: журналистика через 50 лет». У юных журналистов будет выбор – они смогут посетить любую секцию.

Особую актуальность мероприятию предает то, что современный журналист должен уметь писать на разных языках и работать в разных направлениях, считает Сысоева.

В итоге гран-при фестиваля должны получить только двое. В качестве приза им будет предоставлена возможность обучаться в КФУ.

Дмитрий Смирнов