Тимур Сулейманов: «Алтын каләм – Золотое перо» – уникальная возможность для самореализации юных журналистов

В ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXVI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, исполнительный директор XXVI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» Алина Сысоева и обладатель Гран-при 2017 года Чулпан Гарифуллина.

По словам Тимура Сулейманова, данный фестиваль очень востребованный и важный. «Во-первых, мы прививаем ребятам интерес к журналистике с юного возраста – фестиваль имеет профориентационную ценность. Во-вторых, конечно, это уникальная возможность для самореализации, формирования ресурсной среды для развития и общения. Дети, подростки, которые однажды приняли участие – возвращаются на фестиваль год за годом, а когда уже переступают возрастной порог – присоединяются к команде оргкомитета. В-третьих, кто же будет писать, снимать, делать что-то для молодежи, кроме как самой молодежи? Проект ценен и этим», – подчеркнул первый заместитель министра.

Как сообщила Алина Сысоева, на протяжении пяти дней 170 участников из 34 районов ожидает насыщенная программа и работа в режиме настоящих редакций. По словам спикера, именно здесь ребята получат бесценный опыт. Работа и обучение на фестивале проходит на двух государственных языках – русском и татарском. «С момента основания фестиваль был двуязычный, в Год родных языков и народного единства, который объявлен в 2021 году в Татарстане, мы дополнительно делаем акцент на этом», – добавила спикер. – «Алтын каләм – Золотое перо» готовит конвергентных журналистов, умеющих работать одновременно в нескольких направлениях и на разных языках. Отметим также, что на протяжении этих дней с ребятами будут работать опытные наставники и спикеры, которые создают облик медиапространства современного Татарстана».

Одним из новшеств этого года является и направление подкастинг. Также участники будут соревноваться в таких современных направлениях фестиваля как SMM и видеоблогинг. Участниками фестиваля станут юные журналисты от 10 до 20 лет. Как отметили организаторы фестиваля, в этом году среди участников особенно популярны направления телевидение и видеоблогинг.

Обладатель Гран-при 2017 года, ныне корреспондент республиканской газеты «Ватаным Татарстан» Чулпан Гарифуллина отметила, что фестиваль является путевкой в жизнь. «Именно благодаря фестивалю я поняла, что журналистика – это мой путь, и я с белой завистью смотрю на нынешних участников», – сказала спикер.

Напомним, XXVI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы пройдет с 23 по 27 июля 2021 года в МЦ «Волга».

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