Центр татарской культуры «Нур» сохраняет и приумножает татарскую культуру в городе Тара

25 апреля 2004 года в Таре впервые был создан Центр татарской культуры «Нур». Вот уже семнадцать лет наш центр собирает вокруг себя не равнодушных людей, которые стараются сохранить и приумножить татарскую культуру на территории Тарского района. Сегодня хотелось бы сказать слова благодарности людям, которые стояли у истоков работы центра и вокального ансамбля «Нур» – Люцие Умаровне Колдашевой, Садыковым Вагизу Хамзеевичу и Сание Ахтамовне, Маматову Ильдару Аптрахимовичу, Курмановой Рушание Фотыховне, Баширову Резвану Абсалямовичу.

Все эти годы центром татарской культуры и народным вокальным ансамблем «Нур» велась активная творческая деятельность, направленная на сохранение и популяризацию традиций татарского народа. При нашем Центре действуют два художественных коллектива: народный вокальный ансамбль «Нур» и детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар». Руководителем Центра татарской культуры и творческих коллективов, является Гульшат Мунировна Сатышева.

С целью сохранения культуры, традиций и обычаев татар, проживающих в северной части Омской области и в частности в Тарском районе, ведется большая методическая, краеведческая, экспедиционная работа. Разработаны и проводятся познавательные программы для школьников и молодежи: «В семье единой», «В мире стихов и сказок Габдуллы Тукая», «Быт и культура татар Сибири», «Кулинарные традиции наших мам и бабушек», «Знаем ли мы ислам» и т.д. В 2021 году мы провели X- ый Юбилейный конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках», в котором приняло участие 124 школьника и 32 студента средних и высших учебных заведений. В программе конкурса две номинации: «Декламация стихов на татарском языке» и «Декламация стихов на русском языке». Ежегодно проводятся районный Сабантуй и детский праздник «Веселый Сабантуй».

На территории Тарского района проживает более четырех тысяч татар, семь татарских деревень. В 2019 году, в плане подготовки к Юбилейной дате со дня Победы в Великой Отечественной Войне – была составлена картотека участников ВОВ по всем татарским деревням нашего района. Так же ведется сбор этнографических материалов: запись информации старожилов татарских сел и деревень, города Тары, расшифровка песен, баитов, мунаджатов.

В репертуаре коллектива «Нур» – песенные, обрядово – игровые постановки, такие как «Аулак өй» (Деревенские посиделки), Каз өмәсе» (Праздник гусиного пера), «Карга боткасы» (Воронья каша). Ансамбль принимает участие во всех районных культурных мероприятиях, в стадионных театрализованных представлениях в День города Тары. Коллектив постоянный участник районных и областных праздников – Сабантуй. В 2016 году народный вокальный ансамбль «Нур» стал дипломантом III степени на IX Международном фестивале историко-культурного наследия «Искер-джиен» г.Тобольск – 2016 г.; коллектив является участником Всероссийского конкурса татарского фольклора «Тугарак уен». В 2017 году в г.Казани на VI съезде Всемирного конгресса татар (2-6 августа 2017 года) народный вокальный ансамбль «Нур» выступил с мастер классами кухни сибирских татар, который проходил на территории Казанского Кремля, в 2018 году был дебютантом на юбилейном X Всероссийском конкурсе татарского фольклора «Турарак уен» в р.п. Старая Кулатка Ульяновской области. В настоящее время руководителем центра является Сатышева Гульшат Мунировна, на протяжении 15 лет бессменным аккомпаниатором ансамбля работает Чинан Калимулловна Фатхутдинова.

С каждым годом совершенствуется исполнительское мастерство коллектива «Нур». Ансамбль имеет постоянных зрителей, которые его любят и ждут следующих выступлений.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дома дружбы»

Сатышева Г.М.