Организаторы «Алтын калям – Золотое перо» рассказали об особенностях конкурса этого года

В 2021 году в конкурсе «Алтын калям — Золотое перо» примут участие около 170 ребят из 34 районов РТ, программа для них будет проходить на русском и татарском языках. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор фестиваля Алина Сысоева.

«С момента основания фестиваль был двуязычным, в Год родных языков и народного единства, который объявлен в 2021 году в Татарстане, мы дополнительно делаем акцент на этом», — отметила она.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов добавил, что этот конкурс — отличная возможность для юных журналистов заявить о себе и получить бесценный опыт.

«Это уникальная возможность для самореализации, формирования ресурсной среды для развития и общения. Дети, подростки, которые однажды приняли участие, возвращаются на фестиваль год за годом, а когда уже переступают возрастной порог, присоединяются к команде оргкомитета. К тому же кто будет писать, снимать, делать что-то для молодежи, кроме как самой молодежи? Проект ценен и этим», — сказал он.

Одним из новых направлений конкурса в этом году станет подкастинг, также участники попробуют себя в SMM и видеоблогинге. Поучаствовать в «Алтын калям — Золотое перо» могут жители Татарстана в возрасте от 10 до 20 лет.

XXVI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы пройдет с 23 по 27 июля 2021 года в МЦ «Волга».

tatar-inform.ru