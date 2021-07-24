Детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар» города Тары приобщает детей к родной культуре, традициям и обычаям

В Центре татарской культуры ОНК «Дом дружбы» в 2013 году был создан вокальный ансамбль «Йолдызчыклар». Участники ансамбля разучивают татарские песни, знакомятся с татарской культурой и обычаями. В репертуаре ансамбля татарские народные и эстрадные песни. Ансамбль объединяет талантливых детей от 5 до 13лет, в количестве 15 человек. На занятиях с детьми ведётся работа по вокалу (правильная манера пения, дикция), над правильным произношением татарского текста (многие участники не владеют татарским языком). Проводится отдельная работа над хореографией. Ансамбль «Йолдызчыклар» имеет множество дипломов, грамот и благодарственных писем.

Занятия по вокалу проходят два раза в неделю, а воскресный день работа кружка начинается с урока татарского языка в воскресной школе, который проводит – Резеда Галиевна Баширова. Затем участники переходят к творческой деятельности, Гульнара Шавкатовна Имьяминова и Гульшат Мунировна Сатышева проводят обучающие мастер-классы по прикладному творчеству: керамике, росписи по дереву, аппликации, текстильному шитью.

Ансамбль «Йолдызчыклар» принимает участие во всех мероприятиях Татарского центра: в концертных программах, посвященных к различным праздникам: 8 марта, День пожилого человека, День матери. Ежегодно, специалистами Центра татарской культуры в Тарском районе проводится Межрайонный конкурс чтецов имени Мусы Джалиля и ансамбль.

«Йолдызчыклар» всегда принимают участие в концертной программе, вот уже третий год в самом конкурсе активное участие принимает Амина Габайдуллина. В первый раз она участвовала вне конкурсной программы и была отмечена членами жюри, как самый юный участник конкурса.

В рамках проекта ОНК «Дома дружбы» «Живые ремесла», при поддержке фонда Президентских грантов участниками ансамбля «Йолдызчыклар» был создан мультфильм «Новогодние приключения Шурале», все персонажи сказки были изготовлены из глины на кружке по художественной керамике. Ребята сами лепили, раскрашивали, подготавливали декорации к мультфильму. Отдельно было записано озвучивание сказки на татарском языке. Мультфильм был показан на заключительном фестивале «Живые ремесла» для большой аудитории зрителей.

Вокальный ансамбль «Йолдызчыклар» был отмечен благодарственным письмом от Комитета культуры за активное участие в подготовке проведения праздничных мероприятий, посвященных к юбилейному, 425 летнему Дню города Тары. Ребята приняли участие в концертной программе проекта «Дары тайги», их работы по художественной керамике были выставлены на площадке ДПИ под названием «С Днем рождения, любимый город»!

В 2020 году детский вокальный ансамбль занял первое место на областном детском «Сабантуе» в г.Омске, который проходил в онлайн формате.

Все мероприятия: мастер- классы, занятия по вокалу, изучение родного языка, проводятся с целью приобщения детей к своей родной культуре, традиции, обычаям. Дает возможность ребенку реализовать свой творческий потенциал в различных сферах деятельности.