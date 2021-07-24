В Дрожжановском районе после ремонта открылась обновленная мечеть

Сегодня, в 14 день месяца зуль-хиджа (24 июля), в жизни мусульман Дрожжановского района случилась большая радость: после ремонта распахнула свои двери центральная мечеть с.Малая Цильна. Разделить это событие вместе с дрожжановскими мусульманами приехали многочисленные гости. Среди них был и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Камиль хазрат поприветствовал собравшихся единоверцев, главу района Марата Гафарова, главу Тетюшского района Рамиса Сафиуллова и руководителя ООО “Цильна” Бариса Гафурова. Также муфтий поздравил их с открытием мечети, дал наставления, рассказал проповедь и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реконструкцию мечети.

Основную нагрузку в этом деле взял на себяруководитель ООО “Цильна” Гафуров Барис Аппаувич. Благодаря его финансовому участию, в мечети был полностью обновлен фасад здания от минарета до фундамента, подведено водоснабжение, сделана современная тахаратная, отремонтирована внутренняя часть здания, организована автопарковка, построены подъездные пути к мечети. За неоценимый вклад в ее реконструкцию Барис Аппаувич сегодня был награжден наградой ДУМ РТ – медалью “Бердэмлек”. Благодарственные письма из рук муфтия за помощь в проведении ремонтных работ также получили глава сельского поселения Малая Цильна Гумар Халитов, имам-хатыйб мечети Марат (Муса) хазрат Шайдуллов и инженер-строитель Ильдар Зяббаров.

По завершению официальной церемонии открытия мечети все гости, повторяя вслух такбиры, прошли в мечеть, где прочитали первый полуденный намаз, а затем приняли участие в маджлисе “курбан ашы”.

Центральная мечеть с. Малая Цильна была построена в районе впервые после революции более 30 лет назад. А 2019 году здесь начинается реконструкция. После проведенных ремонтных работ в мечети разместились не только молельные залы, но и гардеробная, кухня, многофункциональный зал для проведения маджлисов и просветительских занятий, тахаратханэ.

На сегодняшний день в с.Малая Цильна работают 2 мечети, а всего по району их 26.

dumrt.ru