Фестиваль «Стиль жизни – Культурный код» показал традиции и инновации народного творчества

Большое количество творческих людей собрал и объединил в Казани I Этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства “Стиль жизни – Культурный код”, который проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства культуры Республики Татарстан. Старт мероприятию был дан 23 июля.

В числе событий Фестиваля – уникальная экспозиция «Традиции и инновации», которая организована по инициативе Минпромторга России и расположилась в галерее современного искусства Республики Татарстан.

Экспозиция создана в формате 4D-пространства, где посетители смогли увидеть как традиционное, так и современное воплощение произведений народных промыслов, ощутить атмосферу самого производства, почувствовать запахи, услышать характерные звуки.

В тематических корнерах представлены самобытные экспонаты из дерева, металла, хрусталя, глины и текстиля – работы мастеров из 20 регионов нашей страны, которые славятся традициями декоративно-прикладного искусства. С предприятиями – участниками экспозиции также можно ознакомиться на сайте Промыслы.РФ.

Фестиваль объединяет в себе образовательные мастер-классы, живые панельные дискуссии, показы дизайнеров, выставки и public talk.

В рамках круглого стола «Код традиционного бытования, как новый механизм развития креативных индустрий и государственно-частного партнерства» участники обсудили вопросы особенностей создания креативных кластеров на основе исторически сложившихся творческих сообществ, формы поддержки предпринимательской деятельности на территориях, обменялись успешным опытом государственно-частного партнерства в области развития креативных индустрий, оценили потенциал российских брендов на международных рынках и и другие тематики, не менее интересные и важные для отрасли народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

В работе круглого стола приняла участие заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия Нургатина. Она отметила, что народные промыслы являются неотъемлемой частью креативных индустрий, которые формируют наибольшую глобальную стоимость в мире:

«Экономика и культура неразрывны. Яркий российский культурный код является усиливающим фактором нашей конкурентоспособности.

Многообразие традиций и художественных компетенций российского народа формирует основу для создания уникальных продуктов: начиная от непосредственно изделий и заканчивая такими производными, как туризм, мода, дизайн, событийный бизнес и многих других. Учитывая, что идентичность и уникальные традиции всегда так или иначе привязаны к месту, регионам принадлежит решающая роль в инициировании проектов развития в этой области.

Мы готовим для этого наиболее совершенное, чем сейчас, правовое поле. Новый законопроект, инициированный Минпромторгом России, значительно расширит возможности для поддержки народных художественных промыслов, создаст предпосылки для более эффективного, активного и современного развития традиционных художественных индустрий.

Благодарим наши наиболее прогрессивные регионы – такие, как Республика Татарстан – за то, что активно участвуют в этом процессе, занимают проактивную позицию и демонстрируют прекрасные результаты своих усилий через новый уровень и потребительского и духовного отношения к изделиям своих мастеров и высокое качество своих традиционных промыслов.»

С выставкой «Традиции и инновации» можно ознакомиться до 27 июля 2021г. в Галерее современного искусства по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д.57, а затем она отправится в Нижний Новгород.

mincult.tatarstan.ru