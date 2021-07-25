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В Казани открылась предварительная запись на экскурсии по Старо-Татарской слободе

В Казани открылась предварительная запись на экскурсии по Старо-Татарской слободе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.07.2021 0 2

В Казани открылась предварительная запись на пешую экскурсию на татарском языке по Старо-Татарской слободе. Ближайшее мероприятие планируется провести во второй половине августа.

За полтора часа участники посетят знаковые объекты «Старого города»: от места, где была казанская ГЭС, пройдут по улице Марджани, мимо мечети Аль-Марджани, по улице Каюма Насыри.

Гид ознакомит казанцев и гостей города с историей объектов культурного наследия, биографией их владельцев, а также расскажет об интересных фактах из их жизни.

Проект реализуется при участии префектуры «Старый город» и МБУ «Историческая среда». Экскурсии проводятся бесплатно раз в месяц, группами до 20 человек. Гостям города и казанцам нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +7(904)714-32-51, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

tatar-inform.ru

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