В Балтасях прошел XIV мусульманский детский сабантуй

Сегодня, в 15 день месяца зуль-хиджа (25 июля), в с.Бурбаш Балтасинского района прошел XIV всероссийский мусульманский детский сабантуй. В этом году он прошел в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане. Среди многочисленных гостей сабантуя были муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, религиозные и общественные деятели, руководители различных уровней. В 14 раз этот сабантуй организуется стараниями главного казыя республики Джалиля хазрата Фазлыева. На майдане собрались татарские соотечественники из разных регионов России: Ульяновска, Самары, Оренбурга, Кировской области, Мари Эла, Башкортстана, Чувашии. Для всех участников сабантуя обязательным условием было соблюдение мусульманского дресс-кода: мужчины в тюбетейках и женщины – с покрытой головой.

Национальный праздник прошел с соблюдением противоковидных мер безопасности. В прошлом году из-за пандемии мускльманский сабантуй в Бурбаше был отменен.

Как и в предыдущие годы, неотъемлемой частью программы сабантуя был коллективный полуденный намаз прямо на майдане. Во время чтения молитвы все игры и увеселения были приостановлены. Примечательно, что они чередовались в программе чтением Куръана, исполнением мунаджатов и стихотворений религиозного содержания.

Всего в этом году для детей и взрослых на майдане провели 27 соревнований и игр. А среди борцов национальной борьбы корэш разыграли скутер и денежные призы. Любопытно, что отдельно соревнования по корэш проходили и среди дедушек и среди имамов. Для них главным призом был баран, как и положено по традициям сабантуя.

dumrt.ru