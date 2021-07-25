Дан старт Международному конкурсу на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала

23 июля на Большой сцене театра Камала был дан старт Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского Государственного Академического Театра им.Галиасгара Камала. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 сентября заполнить заявку на официальном сайте конкурса: http://theatre.tatar/ Конкурс проводится до 27 января 2022 года.

В мероприятии приняли участие Мэр Казани Ильсур Метшин, Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Фарид Бикчантаев, помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, соучредитель Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» Сергей Георгиевский.

Во вступительной речи министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила: «Действительно, для нас для всех это место стало родным, стало частью традиции. И сегодня, когда встал вопрос о том, чтобы создавать более комфортные условия для развития театрального процесса обсуждалось достаточно много проектов, вариантов решений, как сделать наш театр современным, сохранив его лицо, сохранив его сердце Для того чтобы в полной мере реализовать наши амбиции места, конечно, здесь не так много.

Мы с вами буквально позавчера открывали воссозданный храм, у нас был открыт Набережночелнинский драматический театр, отремонтирован Нижнекамский драматический театр, новое здание обрела Национальная библиотека, сейчас строится здание для театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. И это не правильно, если камаловский театр будет уступать, и не будет эталонным. Рустам Нургалиевич в послании Госсовету заявил о том, что «мы будем создавать максимально комфортные условия для нашего театра». И я думаю, что сегодняшний наш старт позволит его поручение выполнить в максимально возможном объеме».

«Для строительства выбрана площадка не так далеко отсюда, между улицей Хади Такташ и озером Нижний Кабан. Для театра это одна из самых ключевых проблем, где им играть, пока будет идти ремонт. Поэтому, когда мы осваиваем новое пространство, у нас решаются все проблемы. Пока на период строительства у театра остается прежняя площадка, и с другой стороны, мы на новом месте можем построить здание, которое будет отвечать всем современным требованиям организации театрального процесса, но при этом и сохранит наш колорит национального театра, нашей жемчужины» – добавила Ирада Аюпова.

«Поскольку значение камаловского театра, как первого национального театра со столетней историей, велико не только для Казани и казанцев, но и для всего татарского мира, мы хотим подойти к реализации этого проекта с самых максималистских позиций. Именно поэтому проект выносится на международный конкурс. Сегодня к проектированию всех территорий и объектов, имеющих для города особое значение, мы привлекаем международные силы. Набережная Кабана в ее современном виде – это тоже результат международного конкурса, хотя на начальном этапе было немало скептиков. Мы получили уникальную набережную, которая сегодня любима казанцами и вызывает восхищение у наших гостей. Такой же достойный результат мы ожидаем и от этого конкурса» – подчеркнул Мэр города Казани Ильсур Метшин.

«Создание новых пространств связано как с запросом на увеличение площади, так и с развитием самого театра, рефлексией о его месте в современном обществе и роли в культуре Татарстана. Нам не хватает репетиционных помещений, обустроенных гримерных, у нас нет танцзала, пространства, где актеры могли бы проводить самостоятельные занятия, дефицит производственных помещений для хранения декораций, реквизита, костюмов, у нас сейчас созданы очень скромные условия для обслуживающего персонала (они ведь тоже участники общего творческого процесса). Но самое важное, что у нас нет современной сценической площадки, которая бы давала возможность режиссерам и художникам не только свободно творить, фантазировать, претворяя в жизнь, как принято говорить, свои самые смелые идеи. Речь не о конкретных людях, а о театральном искусстве, которое не имеет права стоять на месте в том числе и сфере технической. Еще Карим Тинчурин говорил, что театр должен использовать все достижения современного искусства в своей работе, чтобы быть способным передать современные ритмы», – отметил главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Конкурс проводится до 27 января 2022 года. В нем могут принять участие как российские, так и иностранные компании. Претенденты могут объединиться в Консорциумы, при формировании которых приветствуется включение профессиональных команд из Республики Татарстан.

«Жюри будет приветствовать в консорциумах наличие казанских команд. Чтобы учитывать контекст, а потом реализовать проект, нам важно, чтобы казанцы изначально были участниками консорциумов. Мы понимаем, что это колоссальный толчок для роста локальных компетенций. Люди, которые участвуют в международных конкурсах, а потом реализуют проекты в партнерстве с международными специалистами — это другого уровня работы. Мы это видим по результатам, которые мы получаем от наших архитекторов. Мы следим за реакцией казанцев. Здание будет стоять в парке, все коммуникации, парковки — все будет унесено под землю. Та, территория, которая планировалась как парк, она и будет парковой зоной со зданием театра. Ни в коем случае мы не будем застраивать эту территорию, мостить ее. Это часть технического задания конкурса. Это требование, которое мы будем предъявлять к участникам», – отметила помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Конкурс будет проводиться с учетом Рекомендаций ЮНЕСКО, касающихся международных конкурсов по архитектуре и градостроительству.

Инициаторами конкурса являются Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Конкурс проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Казани и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Оператором Конкурса выступает Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

За последние 6 лет Республика Татарстан провела несколько десятков открытых профессиональных конкурсов. Их финалисты и победители стали партнёрами Республики на долгие годы и получили возможность реализовать свои проекты.

Ярким примером стала система озёр Кабан. Конкурсный проект не только был реализован, но и снискал целый ряд престижных архитектурных премий, включая специальный приз американской ASLA – International Planning Excellence Awards 2019 в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award.

27 сентября в очном формате в Казани пройдет заседание Экспертного совета.

28 сентября в очном формате состоится заседание Жюри, где будут определены 7 финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений.

11-12 октября в Казани планируется провести семинар для Финалистов.

В ноябре в онлайн формате состоится промежуточная индивидуальная презентация предварительных результатов разработки концепций каждым из Финалистов с участием представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан.

В декабре планируется провести промежуточную индивидуальную презентацию предварительных результатов разработки концепций каждым из Финалистов с участием представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан.

13 января – окончание приема конкурсных предложений.

26 января в очном формате в Казани состоится заседание Экспертного совета, а 27 января на заседании Жюри будет выбран Победитель.

Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложения, выбранного в результате голосования членов Жюри конкурса. По итогам заседания Жюри Победителю и двум финалистам будет произведена доплата в соответствующем размере:

• Вознаграждение Победителю – 2 500 000 рублей;

• Вознаграждение 2 место – 1 500 000 рублей;

• Вознаграждение 3 место – 1 000 000 рублей.

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г.Камала планируется построить между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.

«Для нас для всех это место стало родным, стало частью традиции. На новом месте мы можем построить здание, которое будет отвечать всем современным требованиям организации театрального процесса, но при этом и сохранит наш колорит национального театра, нашей жемчужины», – добавила Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.