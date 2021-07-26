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Представители Администрации Президента РФ посетили ИД “Хузур”

Представители Администрации Президента РФ посетили ИД “Хузур”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.07.2021 0 4

22 июля 2021 года издательский дом «Хузур» ДУМ РТ посетили заместитель главы Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Вылегжанин и начальник Департамента Президента Российской Федерации по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Еремин.

В ИД «Хузур» гостей сопровождал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Руководитель ИД «Хузур»,  заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин провел для них ознакомительную экскурсию по историческому зданию, в котором расположился один из крупнейших мусульманских медиахолдингов России, рассказал о приоритетных направлениях многоплановой работы и потенциале ИД «Хузур» ДУМ РТ.

Гости высоко оценили деятельность медиахолдинга «Хузур» и пожелали успехов в дальнейшем развитии.

dumrt.ru

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