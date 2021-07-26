Представители Администрации Президента РФ посетили ИД “Хузур”

22 июля 2021 года издательский дом «Хузур» ДУМ РТ посетили заместитель главы Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Вылегжанин и начальник Департамента Президента Российской Федерации по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Еремин.

В ИД «Хузур» гостей сопровождал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Руководитель ИД «Хузур», заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин провел для них ознакомительную экскурсию по историческому зданию, в котором расположился один из крупнейших мусульманских медиахолдингов России, рассказал о приоритетных направлениях многоплановой работы и потенциале ИД «Хузур» ДУМ РТ.

Гости высоко оценили деятельность медиахолдинга «Хузур» и пожелали успехов в дальнейшем развитии.

dumrt.ru