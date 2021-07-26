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В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина откроется выставка «В гостях у татар»

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина откроется выставка «В гостях у татар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.07.2021 0 8

30 июля в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина откроется выставка «В гостях у татар». На ней представят экспонаты из Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Выставка расскажет о буднях, праздниках, многовековых обрядах и обычаях татарского народа. Экспозиция включает этнографический материал конца XIX — начала XX в.: комплексы женских татарских костюмов — горожанки, сельский повседневный; подлинные предметы быта, элементы одежды, орудия труда, посуду, мебель, музыкальные инструменты и другое. Также будут представлены ювелирные украшения: накосники, воротниковые подвески, перевязь, серьги, браслеты.

samtatnews.ru

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